Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Heidelberg vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Heidelberg ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Heidelberg abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Heidelberg? Im Wahlkreis Heidelberg treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Daniel Wagner für die „Partei“

Elisa Hippert für die Partei „Volt“

Florian Kollmann für die Grünen

Ines Palm für die SPD

Kim Bohnen für die Linke

Nicole Huber für die CDU

Sabine Regele für die Einzelbewerber

Sven Geschinski für die AfD

Tim Nusser für die FDP

Wer für den Wahlkreis Heidelberg in den Landtag einzieht, vertritt dort:Heidelberg

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Heidelberg

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Heidelberg die meisten Stimmen (41,7 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Heidelberg zusammen auf 57,0 Prozent.

Wer den Wahlkreis Heidelberg bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Heidelberg wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Marilena Geugjes für die Grünen

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Heidelberg

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Heidelberg lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 67,3 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).