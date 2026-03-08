Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Heidenheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Heidenheim ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Heidenheim abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Heidenheim? Im Wahlkreis Heidenheim treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andreas Stoch für die SPD

Clara Resch für die Grünen

Daniel Rolfs für die Linke

Jürgen Müller für die AfD

Klara Sanwald für die FDP

Maurice Chesauan für das BSW

Michael Kolb für die CDU

Petra Hackl für die Partei „Bündnis Deutschland“

Wer für den Wahlkreis Heidenheim in den Landtag einzieht, vertritt dort:Dischingen - Gerstetten - Giengen an der Brenz - Heidenheim an der Brenz - Herbrechtingen - Hermaringen - Königsbronn - Nattheim - Niederstotzingen - Sontheim an der Brenz - Steinheim am Albuch

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Heidenheim

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Heidenheim die meisten Stimmen (25,8 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Heidenheim zusammen auf 48,2 Prozent.

Wer den Wahlkreis Heidenheim bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Heidenheim wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Clara Resch für die Grünen

Andreas Stoch für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Heidenheim

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Heidenheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 60,1 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier.

Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

