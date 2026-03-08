Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Heilbronn vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Heilbronn ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Heilbronn abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Heilbronn? Im Wahlkreis Heilbronn treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Gudula Achterberg für die Grünen

Hiba Mohammad Charif für die Linke

Ignaz Simon für die Partei „Volt“

Ismat El Beik für die Gerechtigkeitspartei - Team Todenhöfer

Joachim Tabler für das BSW

Julian Ostfalk für die ÖDP

Maximilian Decker für die AfD

Nico Weinmann für die FDP

Tanja Sagasser-Beil für die SPD

Thomas Strobl für die CDU

Wer für den Wahlkreis Heilbronn in den Landtag einzieht, vertritt dort:Flein - Heilbronn - Leingarten - Nordheim - Talheim

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Heilbronn

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Heilbronn die meisten Stimmen (30,0 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Heilbronn zusammen auf 53,0 Prozent.

Wer den Wahlkreis Heilbronn bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Heilbronn wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Gudula Achterberg für die Grünen

Nico Weinmann für die FDP

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Heilbronn

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Heilbronn lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 60,3 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).