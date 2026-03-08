Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Kirchheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Kirchheim ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Kirchheim abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Kirchheim? Im Wahlkreis Kirchheim treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andreas Schwarz für die Grünen

Anil Besli für die Linke

Bernd Rieg für die Partei „Werteunion“

Heinrich Brinker für das BSW

Markus Berthold für die AfD

Marvin Clauß für die Partei „Volt“

Natalie Pfau-Weller für die CDU

Nicole Falkenstein für die FDP

Tonja Brinks für die SPD

Wer für den Wahlkreis Kirchheim in den Landtag einzieht, vertritt dort:Altbach - Baltmannsweiler - Bissingen an der Teck - Deizisau - Dettingen unter Teck - Erkenbrechtsweiler - Hochdorf - Holzmaden - Kirchheim unter Teck - Köngen - Lenningen - Lichtenwald - Neidlingen - Notzingen - Oberboihingen - Ohmden - Owen - Plochingen - Unterensingen - Weilheim an der Teck - Wendlingen am Neckar - Wernau (Neckar)

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Kirchheim

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Kirchheim die meisten Stimmen (33,1 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Kirchheim zusammen auf 57,6 Prozent.

Wer den Wahlkreis Kirchheim bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Kirchheim wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Andreas Schwarz für die Grünen

Natalie Pfau-Weller für die CDU

Andreas Kenner für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Kirchheim

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Kirchheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 67,3 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).