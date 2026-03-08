Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Konstanz vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Konstanz ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Konstanz abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Konstanz? Im Wahlkreis Konstanz treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andrea Gnann für die CDU

Daniel Niedzwetzki für das BSW

Frank Ortolf für die SPD

Lars Hofmann für die Linke

Martin Staab für die Freien Wähler

Nese Erikli für die Grünen

Patrick Konopka für die FDP

Steffen Jahnke für die AfD

Yannick Fiechtner für die Partei „Volt“

Wer für den Wahlkreis Konstanz in den Landtag einzieht, vertritt dort:Allensbach - Gaienhofen - Konstanz - Moos - Radolfzell am Bodensee - Reichenau - Öhningen

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Konstanz

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Konstanz die meisten Stimmen (42,1 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Konstanz zusammen auf 60,3 Prozent.

Wer den Wahlkreis Konstanz bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Konstanz wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Nese Erikli für die Grünen

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Konstanz

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Konstanz lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 63,2 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).