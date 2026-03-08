Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Main-Tauber vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Main-Tauber ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Main-Tauber abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Main-Tauber? Im Wahlkreis Main-Tauber treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Artur Schmidt für die FDP

Can Kurter für die SPD

Elisabeth Beck für die Partei „Die Basis“

Gerd Bayer für die Grünen

Jeannette Fischer für die AfD

Robert Binder für die Linke

Wolfgang Reinhart für die CDU

Wer für den Wahlkreis Main-Tauber in den Landtag einzieht, vertritt dort:Ahorn - Assamstadt - Bad Mergentheim - Boxberg - Creglingen - Freudenberg - Großrinderfeld - Grünsfeld - Igersheim - Königheim - Külsheim - Lauda-Königshofen - Niederstetten - Tauberbischofsheim - Weikersheim - Werbach - Wertheim - Wittighausen

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Main-Tauber

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU im Wahlkreis Main-Tauber die meisten Stimmen (29,5 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Main-Tauber zusammen auf 56,7 Prozent.

Wer den Wahlkreis Main-Tauber bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Main-Tauber wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Wolfgang Reinhart für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Main-Tauber

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Main-Tauber lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 63,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

