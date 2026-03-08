Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Mannheim II vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Mannheim II ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Mannheim II abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Mannheim II? Im Wahlkreis Mannheim II treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Ayhan Sabah für die Einzelbewerber

Beate Betgen für die Partei „Volt“

Boris Weirauch für die SPD

Elke Zimmer für die Grünen

Isabell Fuhrmann für die Linke

Kathrin Kölbl für die FDP

Mato Orsolic für das BSW

Rüdiger Ernst für die AfD

Sengül Engelhorn für die CDU

Thomas Rolke für die Freien Wähler

Wer für den Wahlkreis Mannheim II in den Landtag einzieht, vertritt dort:Mannheim

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Mannheim II

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Mannheim II die meisten Stimmen (35,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Mannheim II zusammen auf 52,6 Prozent.

Wer den Wahlkreis Mannheim II bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Mannheim II wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Elke Zimmer für die Grünen

Boris Weirauch für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Mannheim II

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Mannheim II lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 61,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

