Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Neckar-Odenwald vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Neckar-Odenwald ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Neckar-Odenwald abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Neckar-Odenwald? Im Wahlkreis Neckar-Odenwald treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Arno Meuter für die Grünen

Christian Ritter für die FDP

Claudia Assimus für die ÖDP

Eberhard Leutz für die Freien Wähler

Jeffry Gorecki für die Linke

Lukas Huber für die AfD

Patrick Haag für die SPD

Peter Hauk für die CDU

Wer für den Wahlkreis Neckar-Odenwald in den Landtag einzieht, vertritt dort:Adelsheim - Aglasterhausen - Billigheim - Binau - Buchen (Odenwald) - Elztal - Fahrenbach - Hardheim - Haßmersheim - Höpfingen - Hüffenhardt - Limbach - Mosbach - Mudau - Neckargerach - Neckarzimmern - Neunkirchen - Obrigheim - Osterburken - Ravenstein - Rosenberg - Schefflenz - Schwarzach - Seckach - Waldbrunn - Walldürn - Zwingenberg

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Neckar-Odenwald

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU im Wahlkreis Neckar-Odenwald die meisten Stimmen (31,6 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Neckar-Odenwald zusammen auf 55,3 Prozent.

Wer den Wahlkreis Neckar-Odenwald bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Neckar-Odenwald wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Peter Hauk für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Neckar-Odenwald

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Neckar-Odenwald lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 62,1 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).