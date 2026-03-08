Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Neckarsulm vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Neckarsulm ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Neckarsulm abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Neckarsulm? Im Wahlkreis Neckarsulm treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexander Hampo für die FDP

Anita Schallenberg für die Partei „Volt“

Carola Wolle für die AfD

Florian Vollert für die Linke

Irhad Bacic für das BSW

Isabell Huber für die CDU

Jacqueline Plath für die Freien Wähler

Klaus Ranger für die SPD

Sibylle Riegger-Gnamm für die Grünen

Ute Hermann für die ÖDP

Wer für den Wahlkreis Neckarsulm in den Landtag einzieht, vertritt dort:Bad Friedrichshall - Bad Wimpfen - Eberstadt - Ellhofen - Erlenbach - Gundelsheim - Hardthausen am Kocher - Jagsthausen - Langenbrettach - Lehrensteinsfeld - Löwenstein - Möckmühl - Neckarsulm - Neudenau - Neuenstadt am Kocher - Obersulm - Oedheim - Offenau - Roigheim - Untereisesheim - Weinsberg - Widdern - Wüstenrot

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Neckarsulm

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Neckarsulm die meisten Stimmen (27,4 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Neckarsulm zusammen auf 52,3 Prozent.

Wer den Wahlkreis Neckarsulm bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Neckarsulm wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Armin Waldbüßer für die Grünen

Isabell Huber für die CDU

Klaus Ranger für die SPD

Carola Wolle für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Neckarsulm

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Neckarsulm lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 64,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).