Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Sinsheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Sinsheim ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Sinsheim abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Sinsheim? Im Wahlkreis Sinsheim treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Albrecht Schütte für die CDU

Alexander Speer für die Freien Wähler

Hermann Katzenstein für die Grünen

Jan-Peter Röderer für die SPD

Lion Budraß für die Partei „Volt“

Nicola Vallon für die Linke

Olaf Hautzinger für die FDP

Patrick Bauer für die AfD

Ralf Maier für die Partei „Bündnis C“

Wer für den Wahlkreis Sinsheim in den Landtag einzieht, vertritt dort:Angelbachtal - Bammental - Eberbach - Epfenbach - Eschelbronn - Gaiberg - Heddesbach - Heiligkreuzsteinach - Helmstadt-Bargen - Lobbach - Mauer - Meckesheim - Neckarbischofsheim - Neckargemünd - Neidenstein - Reichartshausen - Schönau - Schönbrunn - Sinsheim - Spechbach - Waibstadt - Wiesenbach - Wilhelmsfeld - Zuzenhausen

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Sinsheim

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Sinsheim die meisten Stimmen (29,3 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Sinsheim zusammen auf 55,1 Prozent.

Wer den Wahlkreis Sinsheim bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Sinsheim wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Hermann Katzenstein für die Grünen

Albrecht Schütte für die CDU

Jan-Peter Röderer für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Sinsheim

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Sinsheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 63,4 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier.

