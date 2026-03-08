Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Stuttgart III vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Stuttgart III ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Stuttgart III abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Stuttgart III? Im Wahlkreis Stuttgart III treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andreas Mürter für die AfD

Chedly Seefeld-Sahraoui für das BSW

Christian Papentin für die Partei „Bündnis C“

Franz Xaver Lallinger für die „Partei“

Gabriele Heise für die FDP

Laura Streitbürger für die SPD

Oliver Hildenbrand für die Grünen

Shajeevan Thavakkumar für die CDU

Tillmann Bollow für die Partei „Volt“

Utz Mörbe für die Linke

Wer für den Wahlkreis Stuttgart III in den Landtag einzieht, vertritt dort:Stuttgart-Botnang - Stuttgart-Feuerbach - Stuttgart-Mühlhausen - Stuttgart-Münster - Stuttgart-Stammheim - Stuttgart-Weilimdorf - Stuttgart-Zuffenhausen Die einzige Ausnahme ist der Stadtteil Neugeureut des Stadtbezirks Mühlhausen. Er liegt bei der Landtagswahl im Wahlkreis Stuttgart IV.

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Stuttgart III

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Stuttgart III die meisten Stimmen (33,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Stuttgart III zusammen auf 58,2 Prozent.

Wer den Wahlkreis Stuttgart III bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Stuttgart III wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Oliver Hildenbrand für die Grünen

Reinhard Löffler für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Stuttgart III

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Stuttgart III lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 59,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

