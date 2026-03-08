Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Tübingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Tübingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Tübingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Tübingen? Im Wahlkreis Tübingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Anna Schneider für die AfD

Daniel Lede Abal für die Grünen

Diana Arnold für die CDU

Dorothea Kliche-Behnke für die SPD

Flavio Krahl für die „Partei“

Irene Schuster für die FDP

Katharina Poppei für die Linke

Pedro Treuer für die Partei „Volt“

Sören Lorenz für das BSW

Wer für den Wahlkreis Tübingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Ammerbuch - Bodelshausen - Dettenhausen - Mössingen - Neustetten - Ofterdingen - Rottenburg am Neckar - Tübingen

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Tübingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Tübingen die meisten Stimmen (39,0 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Tübingen zusammen auf 59,5 Prozent.

Wer den Wahlkreis Tübingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Tübingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Daniel Lede Abal für die Grünen

Dorothea Kliche-Behnke für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Tübingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Tübingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 70,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

