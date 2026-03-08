Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Ulm vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Ulm ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Ulm abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Ulm? Im Wahlkreis Ulm treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Anke Hillmann-Richter für die FDP

Bastian Röhm für die Tierschutzpartei

Daniel Rottmann für die AfD

Falk Hirschel für die Piratenpartei

Mario Schneider für die CDU

Michael Joukov für die Grünen

Mustafa Süslü für die Linke

Steffen Reik für die SPD

Uwe Hoffmann für das BSW

Wer für den Wahlkreis Ulm in den Landtag einzieht, vertritt dort:Balzheim - Blaustein - Dietenheim - Erbach - Hüttisheim - Illerkirchberg - Illerrieden - Schnürpflingen - Staig - Ulm

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Ulm

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Ulm die meisten Stimmen (36,5 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Ulm zusammen auf 59,4 Prozent.

Wer den Wahlkreis Ulm bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Ulm wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Michael Joukov-Schwelling für die Grünen

Martin Rivoir für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Ulm

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Ulm lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 63,4 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

