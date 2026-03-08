Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Wangen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Wangen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Wangen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Wangen? Im Wahlkreis Wangen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Carmen Haug für die AfD

Daniel Derscheid für die FDP

Petra Krebs für die Grünen

Raimund Haser für die CDU

Rosalind Hübner für die SPD

Sophie Heiß für die Linke

Wer für den Wahlkreis Wangen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Achberg - Aichstetten - Aitrach - Amtzell - Argenbühl - Aulendorf - Bad Waldsee - Bad Wurzach - Bergatreute - Berkheim - Dettingen an der Iller - Erolzheim - Isny im Allgäu - Kirchberg an der Iller - Kirchdorf an der Iller - Kißlegg - Leutkirch im Allgäu - Rot an der Rot - Tannheim - Vogt - Wangen im Allgäu - Wolfegg

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Wangen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Wangen die meisten Stimmen (31,3 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Wangen zusammen auf 61,8 Prozent.

Wer den Wahlkreis Wangen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Wangen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Petra Krebs für die Grünen

Raimund Haser für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Wangen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Wangen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 63,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).