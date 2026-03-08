Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Wiesloch vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Wiesloch ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Wiesloch abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Wiesloch? Im Wahlkreis Wiesloch treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Christiane Staab für die CDU

Claudia Felden für die FDP

Marlon Käsemann für die Linke

Mike Matthes für die Partei „Volt“

Thomas Nitz für die AfD

Xenia Rösch für die SPD

Yannick Veits für die Grünen

Wer für den Wahlkreis Wiesloch in den Landtag einzieht, vertritt dort:Dielheim - Leimen - Malsch - Mühlhausen - Nußloch - Rauenberg - Sandhausen - St. Leon-Rot - Walldorf - Wiesloch

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Wiesloch

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Wiesloch die meisten Stimmen (29,7 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Wiesloch zusammen auf 56,3 Prozent.

Wer den Wahlkreis Wiesloch bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Wiesloch wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Norbert Knopf für die Grünen

Christiane Staab für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Wiesloch

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Wiesloch lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 63,4 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

