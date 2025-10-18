Vor der Landtagswahl betont die Linke ihre Unterschiede zur Partei des Ministerpräsidenten. Das ist gar nicht unklug, kommentiert unser Autor Valentin Schwarz.
18.10.2025 - 18:29 Uhr
In jedem Wahlkampf-Lehrbuch dürfte dieser Schritt weit vorne stehen: sich abzugrenzen zu den Parteien, bei denen man die größte Überschneidung in der potenziellen Wählerschaft vermutet. Während die AfD die CDU als größte Gegnerin für die Landtagswahl auserkoren hat, legt die Linke besonders Wert darauf, sich von den Grünen abzugrenzen.