Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Weissach vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Weissach der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Weissach traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Weissach, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Weissach Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Weissach die meisten Stimmen (35,4 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Weissach zusammen auf 63,9 Prozent.

Wer Weissach bislang im Landtag vertritt

Weissach liegt im Wahlkreis Leonberg. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Peter Seimer für die Grünen

Sabine Kurtz für die CDU

Hans Dieter Scheerer für die FDP

Wahlbeteiligung 2021 in Weissach

Die Wahlbeteiligung in Weissach lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 72,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Weissach gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Leonberg. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Aidlingen - Bondorf - Deckenpfronn - Grafenau - Gäufelden - Herrenberg - Jettingen - Leonberg - Mötzingen - Nufringen - Renningen - Rutesheim - Weil der Stadt - Weissach.

Im Wahlkreis Leonberg treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Albrecht Stickel für die CDU

Andreas Auer für die AfD

Farina Semler für die SPD

Hans Dieter Scheerer für die FDP

Ingolf Welte für die Freien Wähler

Peter Seimer für die Grünen

Thomas Walz für die Linke

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

