Ein brennender Docht bei einer Grünen-Veranstaltung und der Sturm auf eine CDU-Geschäftsstelle beschäftigen die Ermittler. Wie steht es um die Sicherheitslage im Wahlkampf?
27.01.2026 - 15:17 Uhr
Der Wahlkampf in Baden-Württemberg wird in diesen Tagen von Ereignissen begleitet, die Polizei und Parteien beschäftigen. In dieser Woche gab es Vorfälle bei einer Grünen-Veranstaltung in Metzingen und in der CDU-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart, die Ermittlungen nach sich ziehen. Beide Fälle werfen Fragen nach dem Schutz politischer Akteure auf.