Landtagswahl 8. März Das sind die sieben Kandidaten im Enzkreis
Am 8. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Was zeichnet die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Enz aus? Ein Überblick.
Wird der Enzkreis weiterhin mit drei Mandatsträgern im Stuttgarter Landtag vertreten sein? Das wird die große Frage bei der Landtagswahl am Sonntag, 8. März, sein. Es treten sieben Direktkandidaten im Wahlkreis an. Dazu dürfen die Wahlberechtigten erstmals einer Partei ihre Zweitstimme geben.