Landtagswahl Baden-Württemberg Analyse: Vor allem die AfD hat von der Wirtschafts-Angst profitiert
Die CDU wollte mit Wirtschaftskompetenz punkten. Doch wo die Sorgen der Arbeiter groß sind, gewinnt vor allem die AfD.
Die CDU wollte mit Wirtschaftskompetenz punkten. Doch wo die Sorgen der Arbeiter groß sind, gewinnt vor allem die AfD.
Manuel Hagel auf dem Wahlplakat mit Helm und Sicherheitsweste, Slogan: „Kämpfen für Arbeitsplätze“ – wenn es neben dem persönlichen Duell mit Cem Özdemir im Landtagswahlkampf überhaupt um Inhalte ging, dann um die baden-württembergische Wirtschaft. Die Krise der Industrie, insbesondere der Autobauer und ihrer Zulieferer.