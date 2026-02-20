Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht bevor und mit ihr das Ende einer Ära. Wer wird Kretschmanns Nachfolger? Dazu machen wir Ihnen ein tolles Abo-Angebot!
20.02.2026 - 09:47 Uhr
Mit der anstehenden Landtagswahl am 8. März geht in Baden-Württemberg eine Ära zu Ende. Nach drei Legislaturperioden tritt der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht mehr an. Doch wer wird ihm nachfolgen? Die größten Chancen haben der Grünen-Politiker Cem Özdemir und der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. Während Özdemir sehr bekannt ist und auf eine lange Politikerkarriere zurückblicken kann, ist Hagel jung und hat den Rückenwind von seiner Partei, die in den Umfragen vor den Grünen liegt.