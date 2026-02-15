Offiziell gibt es das Amt der „First Lady“ im Südwesten nicht. Dennoch stehen die Partner der Regierungschefs immer ein wenig mit im Rampenlicht
15.02.2026 - 09:36 Uhr
Mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg tritt nicht nur Langzeit-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von der politischen Bühne ab, sondern auch seine Ehefrau Gerlinde, die First Lady von Baden-Württemberg. Seit 2011 engagierte sich die 79-Jährige an der Seite ihres Mannes für soziale Zwecke und begleitete ihren Mann auch auf der einen oder anderen Auslandsreise. Umfragen sehen vor allem für zwei Männer Chancen, neuer Ministerpräsident zu werden. Wer sind die Frauen an ihrer Seite?