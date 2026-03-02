Fehlende Kita-Plätze, steigende Gebühren und Personalmangel – die Kinderbetreuung in Stuttgart stockt. Was wollen die Direktkandidaten im Wahlkreis II daran ändern? Ein Überblick.
02.03.2026 - 17:21 Uhr
Degerloch, Möhringen, Plieningen oder Birkach: Der Wahlkreis 2 umfasst Stadtteile, in denen viele junge Familien leben – und in denen die Suche nach einem Kita-Platz längst zum Kraftakt geworden ist. Eltern berichten von monatelangen Wartelisten, reduzierten Betreuungszeiten oder Gruppen, die wegen Personalmangels gar nicht erst öffnen können. In Möhringen und Degerloch fehlen jeweils mehr als hundert Plätze. Gleichzeitig steigen die Gebühren, weil die Stadt sparen muss.