Die Landtagswahl 2026 ist die erste seit Jahren ohne Kretschmann, die erste mit Wahl ab 16 – und womöglich die unberechenbarste in der Geschichte des Südwestens.
23.01.2026 - 12:11 Uhr
Politiker erklären ja gerne mal die nächste Wahl zur wichtigsten aller Zeiten. Aber diese Landtagswahl ist wirklich etwas anders. Wenn die Menschen in Baden-Württemberg am 8. März ihre Stimme abgeben, endet eine politische Ära – und es beginnt etwas Ungewisses im Südwesten. Was die Abstimmung im Südwesten so speziell macht: