Manuel Hagel will der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Baden-Württembergs werden - ob ihm das gelingt, ist am frühen Wahlabend eher fraglich. Wer ist der Mann?
08.03.2026 - 18:15 Uhr
Stuttgart - Es soll die Krönung einer politischen Blitzkarriere sein. Manuel Hagel will jüngster Ministerpräsident in der Geschichte Baden-Württembergs werden und die CDU wieder an die Macht führen - ob ihm das gelingt, ist nach den ersten Zahlen von ARD und ZDF fraglich. Die Grünen liegen bei den Prognosen knapp vor der CDU.