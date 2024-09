Die Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern sind passé. Wie zu erwarten war, schnitt die AfD gut ab. Wer hat die Partei in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt?

Michael Bosch /AFP 23.09.2024 - 16:33 Uhr

Die Landtagswahlen in diesem Jahr sind vorbei – am vergangenen Sonntag haben auch die Wählerinnen und Wähler in Brandenburg ihre Stimmen abgegeben. Und es steht fest: Die AfD ist die große Gewinnerin. Zwar ist die SPD bei Abstimmung in Brandenburg nach einer spektakulären Aufholjagd noch auf Platz eins gelandet – vor allem dank ihres populären Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Doch ein Blick in das Wahlverhalten und Wählerwanderung des Instituts Infratest dimap im Auftrag der ARD zeigt, dass sich die AfD endgültig etabliert hat.