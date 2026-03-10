Weniger als 30.000 Stimmen fehlten der CDU bei der Landtagswahl zur Mehrheit. Wo hätten die Menschen lieber Manuel Hagel als Ministerpräsident – und wie sieht es rund um Stuttgart aus?

Mit hauchdünnem Vorsprung sind die Grünen bei der Landtagswahl vor der CDU gelandet. Ausschlaggebend war die Frage, wer Ministerpräsident werden soll. Eine Analyse aller Wahlergebnisse in allen Kommunen zeigt, welche Teile des Landes lieber Cem Özdemir wollen, welche Manuel Hagel – und wo möglicherweise die Entscheidung für den Grünen-Spitzenkandidaten fiel.

Dafür ist es zunächst hilfreich, zu verstehen, welche Teile des Landes die CDU zurückgewonnen hat. Gemeinden, in denen schon bei der letzten Landtagswahl 2021 die Grünen beziehungsweise die CDU mehr Stimmen erhalten haben als die andere Partei, sind in der folgenden Karte grün oder schwarz eingefärbt. Darüber liegt das aktuelle Ergebnis: Schraffiert sind diejenigen dargestellt, in denen 2026 die CDU nach Zweitstimmen vor den Grünen lag. Zusammen ergibt sich ein Bild, in welchen Regionen die CDU wieder erstarkt ist.

Die CDU hat am Sonntag im Wesentlichen fünf Regionen zurückgewonnen:

den Schwarzwald

Oberschwaben

Mittelbaden

die Ostalb

Hohenlohe und die Grenzregion zu Franken

Neben den verdichteten Stadtregionen blieben die Grünen vor allem in Südbaden und der Bodenseeregion führend. Cem Özdemir wäre also stärker ein Ministerpräsident des urbanen Baden-Württemberg.

Hagel oder Özdemir? Hier ging es besonders knapp zu

In jeder fünften der insgesamt 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg ging es zwischen Grünen und CDU besonders eng zu. In der folgenden Karte sind diese umkämpften Kommunen schraffiert.

Auffällig ist dabei vor allem der Großraum Stuttgart. Hier konnten die Grünen weitgehend ihren Platz vor der CDU verteidigen – vielfach aber eben mit einem Vorsprung von weniger als drei Prozentpunkten.

Auffällig viele schraffierte und damit eng umkämpfte Gemeinden finden sich rund um Karlsruhe, aber auch rund um Stuttgart. In der Region rund um die Landeshauptstadt liegt die CDU in 113 Gemeinden vor den Grünen, in 66 Kommunen ist es andersherum. Insgesamt haben die CDU und ihr Spitzenkandidat Manuel Hagel hier rund 54.000 Stimmen mehr geholt als die Grünen.

Im ganzen Land hat die CDU die Mehrzahl der Direktmandate geholt, auch die meisten Gemeinden hat sie im Vergleich nicht nur mit den Grünen, sondern mit allen Parteien gewonnen. Doch dort leben deutlich weniger Wahlberechtigte als in großen Städten wie Stuttgart oder Karlsruhe – und so reicht es den Grünen dennoch zu einem hauchdünnen Wahlsieg, obwohl sich die Karte 2026 vermeintlich wieder sehr schwarz gefärbt hat.

Wir ordnen die Ergebnisse in allen Gemeinden im Land ausführlich ein. Über diesen Beitrag kommen Sie zur Auswahl der gewünschten Kommune.