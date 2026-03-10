Weniger als 30.000 Stimmen fehlten der CDU bei der Landtagswahl zur Mehrheit. Wo hätten die Menschen lieber Manuel Hagel als Ministerpräsident – und wie sieht es rund um Stuttgart aus?
10.03.2026 - 15:39 Uhr
Mit hauchdünnem Vorsprung sind die Grünen bei der Landtagswahl vor der CDU gelandet. Ausschlaggebend war die Frage, wer Ministerpräsident werden soll. Eine Analyse aller Wahlergebnisse in allen Kommunen zeigt, welche Teile des Landes lieber Cem Özdemir wollen, welche Manuel Hagel – und wo möglicherweise die Entscheidung für den Grünen-Spitzenkandidaten fiel.