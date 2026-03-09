Manche Kandidaten haben bei der Landtagswahl ihr Parteiergebnis übertroffen. Andere sind durchgefallen. Einer von ihnen trägt den Namen Nopper.
09.03.2026 - 17:51 Uhr
Dass vielleicht nicht die Grünen, auf jeden Fall aber Cem Özdemir die Landtagswahl gewonnen hat, ist nach dem Wahlsonntag klar. Der Grünen-Spitzenkandidat war für viele das entscheidende Argument, Grün zu wählen. Entsprechend haben die Grünen in fast allen Wahlkreisen mehr Zweit- als Erststimmen geholt. Die Ausnahme, mal wieder: Cem Özdemir im Wahlkreis Stuttgart II.