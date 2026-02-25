Manuel Hagels Äußerungen über Zehntklässlerinnen schlagen Wellen – und gefährden den CDU-Wahlerfolg am 8. März. Das zeigt eine bislang unveröffentlichte Befragung.
25.02.2026 - 14:18 Uhr
Das acht Jahre alte, Anfang dieser Woche in den Blick einer breiten Öffentlichkeit geratene Video mit Manuel Hagels Äußerungen über eine Diskussion mit Zehntklässlerinnen (“Braune Haare, rehbraune Augen“) bringt ihm Sexismus-Vorwürfe ein – und gefährdet den CDU-Erfolg bei der Landtagswahl am 8. März. Darauf deutet eine bislang unveröffentlichte Befragung von Pollytix hin.