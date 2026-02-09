 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Das planen die Parteien zum Thema Wohnen und Bauen

Landtagswahl Das planen die Parteien zum Thema Wohnen und Bauen

Landtagswahl: Das planen die Parteien zum Thema Wohnen und Bauen
1
Neue Wohnungen sind in Baden-Württemberg dringend nötig. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eigentumsförderung oder sozialer Wohnungsbau? Das sind die Vorschläge der sechs Parteien, die sich Hoffnung auf den Einzug in den Landtag machen können, zum Thema Wohnen.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Das Thema Wohnen steht immer noch weit oben auf der Liste der Probleme, die die Menschen umtreibt. Was die großen Parteien dazu in ihren Wahlprogrammen versprechen:

 

Eigentum

Die SPD will die Grunderwerbsteuer für Familien beim Kauf der ersten Immobilie gleich ganz streichen. FDP, CDU und AfD wollen die Grunderwerbssteuer auf 3,5 Prozent absenken. Die Grünen denken an eine Absenkung beim Ersterwerb einer Immobilie. Die FDP will einen Kaufpreisanteil von 500 000 Euro steuerfrei stellen. Auch die CDU will sich für „familienfreundliche“ Freibeträge einsetzen. Zudem gibt es Ideen für ein Wiederbelebung der Eigenheimzulage. Die Christdemokraten etwa versprechen einen Zuschuss für Familien, den Heimvorteil BW, der 10 000 Euro für Erwerbspersonen und 5000 Euro für Kindern verspricht. Auch die FDP spricht sich für solche Zuschüsse aus, wie sie es bereits in anderen Bundesländern gibt.

Unsere Empfehlung für Sie

Grundsteuer in Baden-Württemberg: Steigende Hebesätze und mehr – das müssen Immobilienbesitzer wissen

Grundsteuer in Baden-Württemberg Steigende Hebesätze und mehr – das müssen Immobilienbesitzer wissen

Mehr Rechtsklarheit bei der Grundsteuer wird das neue Jahr in Baden-Württemberg auf jeden Fall bringen. Darüber hinaus kann es für Immobilienbesitzer teurer werden.

Die AfD verspricht ebenfalls eine Eigenheimzulage von 20 000 Euro und will die gerade erst reformierte Grundsteuer streichen. Die FDP will die Grundsteuer zumindest reformieren. Und die Linke will sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Grundsteuer nicht mehr auf die Mieten umgelegt werden kann. Die CDU hingegen denkt über einen separaten Hebesatz bei der Grundsteuer nach, um die Belastung in Wohngebieten zu reduzieren.

Bauen

Alle Parteien wollen das Bauen weiter vereinfachen und werden dabei mehr oder weniger konkret. Die CDU etwa verspricht weniger Auflagen und schnellere Genehmigungen. Außerdem soll das sogenannte Baunebenrecht umfassend entrümpelt werden – da geht es um Umweltauflagen oder Denkmalschutz. Die SPD will sich Hamburg beim Baurecht zum Vorbild nehmen und so Baukosten um bis zu ein Drittel senken. Ungewohnt einig sind sich Linke und FDP, die beide Umbauten vereinfachten wollen.

Landeswohnraumgesellschaft

SPD und Linke fordern seit langem, dass das Land verstärkt in den Wohnungsbau einsteigen soll. Jetzt sind auch die Grünen soweit. Sie sprechen sich für eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft aus, die gezielt Großbestände von privaten Wohnungsunternehmen zurückkaufen soll. Ein landesweites Förderprogramm soll Kommunen den Erwerb von Wohnraum ermöglichen. Die Linke will zudem Bestände von mehr als 3000 Wohnungen in Gemeineigentum überführen – also enteignen. Ob das rechtlich haltbar ist, ist fraglich.

Unsere Empfehlung für Sie

Programme zur Landtagswahl: Mit diesen Ideen gehen die großen Parteien in den Landtagswahlkampf

Programme zur Landtagswahl Mit diesen Ideen gehen die großen Parteien in den Landtagswahlkampf

Was planen CDU, FDP und Grüne in der Bildung? Welche Ideen verfolgen SPD und Linke beim Thema Wohnen? Und wohin steuert die AfD? Darüber geben die Wahlprogramme Auskunft.

Wohnraumförderung

Sowohl SPD, CDU als auch Grüne wollen den Landesanteil erhöhen auf einen Euro je Euro vom Bund. Die Linke will die Zuschüsse für Privatwohnungen zurückfahren, die FDP hingegen mehr Geld in Eigentumsförderung stecken. Die Grünen setzen sich für das Land ein ganz konkretes Ziel: „Wir wollen 30 Prozent der Studierenden in Universitätsstädten einen Wohnheimplatz anbieten.“

Mietpreisbremse

Die SPD will dafür sorgen, dass die Städte selbst entscheiden, wo angespannte Wohnungsmärkte sind, damit sie Instrumente wie Vorkaufsrechte oder Baugebote nutzen können. Die Sozialdemokraten wollen zudem – ebenso wie die Grünen – das Wirkungsfeld der Mietpreisbremse ausweiten. Die Grünen wollen sich zudem für ein stärkeres Monitoring der Mietpreisbremse stark machen und sich gegen Umgehungsmöglichkeiten wie Kurzzeitmieten oder Indexmieten einsetzen. Darüber hinaus wollen die Grünen Kommunen dabei unterstützen, Mietenmonitore und Leerstandskataster aufzubauen. Die FDP will hingegen staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt wie Mietpreisbremsen, Zweckentfremdungsverbote oder Leerstands-Kontrollen abschaffen.

.

Weitere Themen

Main-Tauber-Kreis: Mann verliert Führerschein erneut – am Tag der Rückgabe

Main-Tauber-Kreis Mann verliert Führerschein erneut – am Tag der Rückgabe

Führerschein zurück, doch die Freude währt nur kurz: Polizeibeamte ziehen einen 31-Jährigen direkt wieder aus dem Verkehr.
Neuenburg am Rhein: Polizei stoppt Jäger mit Gewehren an Grenze zu Frankreich

Neuenburg am Rhein Polizei stoppt Jäger mit Gewehren an Grenze zu Frankreich

Mit Jagdschein, Waffen und Munition – aber ohne die nötigen Genehmigungen: Warum vier Männer an der Grenze kehrtmachen mussten und was die Ermittler jetzt prüfen.
Nur jetzt zur Landtagswahl: 6 Wochen für nur 6 Euro: E-Paper und StZ-Web zum absoluten Sensations-Preis

Nur jetzt zur Landtagswahl 6 Wochen für nur 6 Euro: E-Paper und StZ-Web zum absoluten Sensations-Preis

Özdemir oder Hagel? Baden-Württemberg steht vor einer Richtungswahl. Wer mitreden will, braucht das E-Paper und Web-Abo der StZ. Das Paket gibt es zur Wahl jetzt so günstig wie nie.
Von Kathrin Schall
Nur jetzt zur Landtagswahl: 6 Wochen für nur 6 Euro: E-Paper und StN-Web zum absoluten Sensations-Preis

Nur jetzt zur Landtagswahl 6 Wochen für nur 6 Euro: E-Paper und StN-Web zum absoluten Sensations-Preis

Özdemir oder Hagel? Baden-Württemberg steht vor einer Richtungswahl. Wer mitreden will, braucht das E-Paper und Web-Abo der StN. Das Paket gibt es zur Wahl jetzt so günstig wie nie.
Von Kathrin Schall
Landtagswahl: Das planen die Parteien zum Thema Wohnen und Bauen

Landtagswahl Das planen die Parteien zum Thema Wohnen und Bauen

Eigentumsförderung oder sozialer Wohnungsbau? Das sind die Vorschläge der sechs Parteien, die sich Hoffnung auf den Einzug in den Landtag machen können, zum Thema Wohnen.
Von Annika Grah
Landtagswahl: Was Mannheims OB sich beim Thema Wohnen vom Land erhofft

Landtagswahl Was Mannheims OB sich beim Thema Wohnen vom Land erhofft

Hohe Mieten und unbezahlbare Kaufpreise für Immobilien treiben viele Menschen in Baden-Württemberg um – vor allem in den Ballungszentren.
Von Annika Grah
Deutschlands älteste Fabrik: Kuriose Klage gegen die „Retter von Königsbronn“: Prozess vorerst geplatzt

Deutschlands älteste Fabrik Kuriose Klage gegen die „Retter von Königsbronn“: Prozess vorerst geplatzt

Die Geschichte vom „Wunder von Königsbronn“ muss doch nicht umgeschrieben werden – zumindest vorerst. Das Unternehmen muss derweil weiter kämpfen.
Von Eberhard Wein
Gedenkstätte Grafeneck: Der Ort, wo ein Lager zur Gaskammer umgebaut wurde

Gedenkstätte Grafeneck Der Ort, wo ein Lager zur Gaskammer umgebaut wurde

Noch immer können Zeitzeugen Neues beisteuern über die Zeit der Nationalsozialisten in Grafeneck. Die Gedenkstätte sichert Erinnerungen im Wettlauf mit der Zeit.
Von Wolfgang Albers
Pforzheim: Diskothek-Mitarbeiter angegriffen und verletzt

Pforzheim Diskothek-Mitarbeiter angegriffen und verletzt

Es ist Nacht in Pforzheim. In einer Diskothek kommt es zum Streit. Für einen Mitarbeiter endet der im Krankenhaus.
Landgericht Freiburg: „Ich bereue es sehr“ – Geständnis im Rulantica-Prozess

Landgericht Freiburg „Ich bereue es sehr“ – Geständnis im Rulantica-Prozess

Ein Mädchen verschwindet aus dem Freizeitbad Rulantica – Stunden später taucht es hilflos wieder auf. Auch nach dem Geständnis eines Mannes ist unklar, was genau damals geschehen ist.
Weitere Artikel zu Landtagswahl SPD CDU FDP Bündnis 90/Die Grünen Die Linke Alternative für Deutschland
 
 