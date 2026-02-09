Landtagswahl Das planen die Parteien zum Thema Wohnen und Bauen
Eigentumsförderung oder sozialer Wohnungsbau? Das sind die Vorschläge der sechs Parteien, die sich Hoffnung auf den Einzug in den Landtag machen können, zum Thema Wohnen.
Eigentumsförderung oder sozialer Wohnungsbau? Das sind die Vorschläge der sechs Parteien, die sich Hoffnung auf den Einzug in den Landtag machen können, zum Thema Wohnen.
Das Thema Wohnen steht immer noch weit oben auf der Liste der Probleme, die die Menschen umtreibt. Was die großen Parteien dazu in ihren Wahlprogrammen versprechen: