Landtagswahl Für die SPD gilt wieder “Jetzt erst recht“
Der SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch tourt, redet und kocht auch mal für den Wahlerfolg. Wie er Gegenwind aus Berlin und miesen Umfragen trotzt.
Der SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch tourt, redet und kocht auch mal für den Wahlerfolg. Wie er Gegenwind aus Berlin und miesen Umfragen trotzt.
Andreas Stoch steht auf einer Bühne mitten in Halle sieben der Stuttgarter Messe und viertelt Champignons. Kochen soll er hier bei der Intergastra und Fragen beantworten: zur SPD, zur Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie, zur Landespolitik und dazu, wie er es mit dem Kochen zuhause hält. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat den SPD-Spitzenkandidaten eingeladen. Er soll mit dem Ausbildungsbeauftragten des Verbands Martin Bosch und einigen Lehrlingen kochen. Es gibt Rindergulasch mit Schupfnudeln und Karotten.