Landtagswahl: Hagel macht Eröffnungszug im Poker um die nächste Regierung

Es sind genau 27 312 Stimmen, die die Machtfrage bei dieser Landtagswahl entschieden haben. Ein halber Prozentpunkt groß ist am Ende der Auszählung der Vorsprung, den die Grünen als Wahlsieger vor der CDU als Verlierer haben. So knapp ist noch keine Wahl in der Geschichte des Landes entschieden worden. Ein Satz, den Cem Özdemir bei der ersten Pressekonferenz am Wahlabend zur Finanzlage gesagt hat, könnte deshalb in den Tagen tatsächlich noch ein Eigenleben entwickeln: „Bei uns konnte man Mathematik nicht abwählen an der Schule“, hatte Özdemir gesagt.