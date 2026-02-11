Landtagswahl „Hallo, mein Name ist Kim, ich komme von der Linken“
Die Linke könnte nach der Wahl am 8. März erstmals in den Landtag einziehen. Deren Spitzenkandidatin, Kim Sophie Bohnen, punktet im Kontakt mit Menschen von nebenan.
Ein bisschen flunkern ist schon dabei. „Hallo, mein Name ist Kim, ich komme von der Linken und wir sprechen gerade mit der gesamten Nachbarschaft“. Kim Sophie Bohnen sagt ihr Sprüchlein zum dritten Mal auf, viel gesprochen hat sie mit der Nachbarschaft bisher allerdings nicht. Die Spitzenkandidatin der Linken macht Haustürwahlkampf, und die bisherigen Türen sind schnell wieder zugegangen, nachdem jemand vorsichtig herausgelugt hat. Von Enttäuschung ist Bohnen aber weit entfernt. Das Lächeln bleibt echt, die Stimme bleibt freundlich, die Laune bleibt gut. Es geht zur nächsten Tür. „Hallo, mein Name ist Kim, ich komme von der Linken….“.