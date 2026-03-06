 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Wie Menschen ohne festen Wohnsitz wählen

Landtagswahl im Kreis Esslingen Wie Menschen ohne festen Wohnsitz wählen

Landtagswahl im Kreis Esslingen: Wie Menschen ohne festen Wohnsitz wählen
1
Bei der Wahl am Sonntag, dem 08. März, wird ein neuer Landtag in Baden-Württemberg gewählt. Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Am Sonntag, dem 08. März, findet die Landtagswahl statt. Die Wahlbenachrichtigung wird dafür an die Meldeadresse geliefert. Wie wählen diejenigen, die keine haben?

Volontäre: Lena Fux (fux)

Am 08. März 2026 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Ob Wahlberechtigte ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel in einem Wahllokal in die Urne werfen, oder ihre Stimme per Briefwahl über die Post abgeben, bleibt jedem selbst überlassen. Doch ohne einen Eintrag in das Wählerverzeichnis geht das Wählen nicht. Die Daten dafür kommen von der Meldebehörde. Wie ist also Wählen ohne festen Wohnsitz möglich?

 

Rund 7,7 Millionen Menschen sind laut statistischem Landesamt bei der Landtagswahl 2026 wahlberechtigt. Alle Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg wohnen und mindestens 16 Jahre alt sind, dürfen am Sonntag die Wahl mitentscheiden. Auch Menschen ohne festen Wohnsitz. Laut Daten des Statistischen Bundesamtes waren in Baden-Württemberg im Jahr 2025 rund 94.600 Menschen wegen Wohnungslosigkeit untergebracht.

Wohnungslose Menschen seien häufig nicht im Melderegister erfasst und daher nicht automatisch im Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen, sagt der Bundesverband der Wohnungsnotfallhilfe. Um an der Wahl teilnehmen zu können, müssen diejenigen deshalb beantragen, in das Wählerverzeichnis aufgenommen zu werden. Im Anschluss wird der Wahlschein beantragt. Wie Wahlberechtigte in diesem Fall an ihre Wahlunterlagen kommen können, darüber würden sie aufgeklärt, sagt Axel Glühmann von der Evangelischen Gesellschaft (EVA) in Stuttgart.

Darüber hinaus führt Reinhard Eberst vom Kreisdiakonieverband Landkreis Esslingen aus: „Menschen, die in einer Notunterkunft sind, können diese als Meldeadresse nutzen. Dann stehen sie auch im Wählerverzeichnis.“ Wer nirgendwo gemeldet sei, habe die Möglichkeit, ein Formular auszufüllen, um sich zu registrieren, erklärt er weiter.

Wohnungslose Menschen seien bei der Wahl mit vielen Hürden konfrontiert

Der Bundesverband der Wohnungsnotfallhilfe sieht wohnungslose Menschen beim Wählen mit mehreren Hürden konfrontiert. Ohne Handy sei es schwer, die Adresse und Öffnungszeiten vom örtlichen Wahlamt zu recherchieren.

Viele Betroffene würden außerdem Behördengänge scheuen. Oft fehle auch der Personalausweis, die Wiederbeschaffung sei teuer. Außerdem sei die Antragsstellung kompliziert, heißt es in einer Presseinformation. „Vielen Menschen, die auf der Straße leben, werden auch Dinge geklaut“, sagt Eberst. Deshalb gebe es in Notunterkünften oft Schließfächer. So seien Papiere sicher verwahrt. Wenn jemand einen Personalausweis brauche, werde dieser vorfinanziert.

Stadt Esslingen: Kein Antrag zur Aufnahme in das Wählerverzeichnis

Um die Wahlteilnahme für Wohnungslose zu erleichtern, hat die Stadt Esslingen für die Landtagswahl ein Modell aus Freiburg geprüft. Voraussetzung bei diesem Modell ist, dass sie eine Adresse angeben können, unter der sie Post erreichen kann. Über diese Postersatzadresse können Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis aufgenommen werden und ihre Wahlunterlagen erhalten. Wie die Stadt in einem Schreiben mitteilte, wurde allerdings kein Antrag zur Aufnahme gestellt. Damit wurde das Angebot nicht in Anspruch genommen. Die Gründe dafür seien „vielschichtig und liegen überwiegend in den individuellen Lebenslagen der Betroffenen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl Baden-Württemberg: Mehr als drei Millionen Menschen blicken auf Esslingen vor der Wahl

Landtagswahl Baden-Württemberg Mehr als drei Millionen Menschen blicken auf Esslingen vor der Wahl

Das „heute journal“ berichtete kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg live aus Esslingen. Zu Tage kam: Es gibt große Sorgen.

In Zukunft soll geprüft werden, in welcher Form Unterstützung sinnvoll ist, so die Stadt Esslingen. „Am aller einfachsten wäre es aber, es gäbe ausreichend Wohnraum. Dass die Menschen eben nicht ohne festen Wohnsitz wären“, sagt Glühmann.

Weitere Themen

10-jähriger Yannick aus Esslingen: VfB-Fanclub hilft bei Suche nach vermisstem Kind

10-jähriger Yannick aus Esslingen VfB-Fanclub hilft bei Suche nach vermisstem Kind

Zusammenhalt unter Fußballfans: Der VfB-Fanclub Wild Boys sammelt Spenden, um einen Privatdetektiv zu finanzieren. Der Sohn eines ihrer Mitglieder ist seit Monaten verschwunden.
Von Frederic Feicht
Hochschule Esslingen: Eigene Grenzen überschreiten – Mut zu Neuem im Studium Generale

Hochschule Esslingen Eigene Grenzen überschreiten – Mut zu Neuem im Studium Generale

Künstliche Intelligenz, Gesundheitsvorsorge und Kultur sind Themen im Studium Generale der Hochschule Esslingen. Ab April geht es um Mut zur Veränderung.
Von Elisabeth Maier
Training im Rollstuhl: „MS kann uns nicht stoppen“: Esslingerin mit schwerer Krankheit inspiriert

Training im Rollstuhl „MS kann uns nicht stoppen“: Esslingerin mit schwerer Krankheit inspiriert

Sie hat Multiple Sklerose, ist die allermeiste Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen – und genießt das Leben. Die Esslingerin Ela Kirchner inspiriert viele.
Von Sebastian Xanke
Erneuerbare Energien: Dettingen wird zum Vorreiter bei der Wärmewende im Kreis Esslingen

Erneuerbare Energien Dettingen wird zum Vorreiter bei der Wärmewende im Kreis Esslingen

Die Gemeinde am Fuß der Teck und die EnBW haben eine Energiepartnerschaft für Nachhaltigkeit und Klimaschutz abgeschlossen. Das Projekt strahlt über die Ortsgrenze hinaus.
Von Elke Hauptmann
Einbruch in Filderstadt: Betrunken und auf Drogen Backwaren und Wechselgeld gestohlen

Einbruch in Filderstadt Betrunken und auf Drogen Backwaren und Wechselgeld gestohlen

Aufmerksame Zeugen beobachten einen Einbruch in eine Bäckerei in Filderstadt-Bernhausen und alarmieren die Polizei. Die Beamten können den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen.
Von Frederic Feicht
Tödlicher Unfall auf B297: 60-jährige Frau stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Tödlicher Unfall auf B297 60-jährige Frau stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Bereits am Freitagmorgen hatte die Polizei von einem Unfall mit einem Todesopfer in der Nähe von Nürtingen-Neckarhausen berichtet. Nun teilt sie weitere Details mit.
Von Simone Weiß
Leinfelden-Echterdingen: Mit dem Rider zwei Mal zum Mond und zurück

Leinfelden-Echterdingen Mit dem Rider zwei Mal zum Mond und zurück

Das flexible Busangebot VVS Rider wird in Leinfelden-Echterdingen gut angenommen. Das Fahrzeug ist ausgelastet.
Von Armin Friedl
Lastwagen umgekippt: Bei Unfall auf der B297 ist laut Polizei eine Person ums Leben gekommen

Lastwagen umgekippt Bei Unfall auf der B297 ist laut Polizei eine Person ums Leben gekommen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen ist nach Polizeiangaben ein Mensch verstorben.
Von Simone Weiß
Hohe Preise: Hier gibt es den günstigsten Sprit im Kreis Esslingen

Hohe Preise Hier gibt es den günstigsten Sprit im Kreis Esslingen

Auch im Kreis Esslingen ist Tanken derzeit deutlich teurer geworden. Wie viel kostet Benzin und Diesel aktuell – und wo ist es noch am günstigsten?
Von Lena Fux
Neu in Nürtingen: Exotische Gerichte aus Vietnam – „Kochen wie vor 100 Jahren“

Neu in Nürtingen Exotische Gerichte aus Vietnam – „Kochen wie vor 100 Jahren“

In der Nürtinger Altstadt hat ein neues Restaurant in der Brunnsteige 9 eröffnet: Lemongrass heißt das Lokal, das original vietnamesische Gerichte verspricht.
Von Corinna Meinke
Weitere Artikel zu Esslingen Landtagswahl Wahlen
 
 