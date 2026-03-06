Landtagswahl im Kreis Esslingen Wie Menschen ohne festen Wohnsitz wählen
Am Sonntag, dem 08. März, findet die Landtagswahl statt. Die Wahlbenachrichtigung wird dafür an die Meldeadresse geliefert. Wie wählen diejenigen, die keine haben?
Am 08. März 2026 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Ob Wahlberechtigte ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel in einem Wahllokal in die Urne werfen, oder ihre Stimme per Briefwahl über die Post abgeben, bleibt jedem selbst überlassen. Doch ohne einen Eintrag in das Wählerverzeichnis geht das Wählen nicht. Die Daten dafür kommen von der Meldebehörde. Wie ist also Wählen ohne festen Wohnsitz möglich?