Markus Frohnmaier fährt kurz vor der Landtagswahl zu einem US-Kongress rechter Parlamentarier. Warum er dort für baden-württembergische Interessen sprechen will.
18.02.2026 - 15:18 Uhr
Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Markus Frohnmaier will wenige Tage vor der Landtagswahl in die USA fliegen. Er werde vom 3. bis zum 5. März nach Washington reisen, um an einer Veranstaltung mit dem Titel „The Alliance of Sovereign Nations“ (Die Allianz unabhängiger Nationen) teilzunehmen, teilte der Bundestagsabgeordnete mit. Zunächst hatte der Podcast „Inside AfD“ über die Reise berichtet. Am 8. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg.