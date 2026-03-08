Nach dem Wahlsieg der Grünen wird Cem Özdemir aller Voraussicht nach neuer Ministerpräsident. Die Grüne Jugend befürchtet, dass auch Boris Palmer bald einen neuen Job haben könnte.
09.03.2026 - 06:33 Uhr
Laut der Grünen Jugend könnte die Personalie Boris Palmer nach dem Wahlsieg der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg noch eine Rolle spielen. Wie der Bundessprecher der Grünen Jugend, Luis Bobga dem Sender „ntv“ sagte, müsse Özdemir seinen wahrscheinlichen Regierungsauftrag mit der Partei abstimmen. „Dazu zählt auch, dass Boris Palmer als sein bester Kumpel und Trauzeuge eben keine Rolle spielen darf in der Regierungsbildung, wenn die Grünen Teil der Landesregierung sind“, sagte Bogba.