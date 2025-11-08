Immer wieder debattiert die Union über die Brandmauer. CDU-Chef Hagel pocht auf eine scharfe Abgrenzung. Wählern radikaler Parteien will er aber eine Brücke bauen.
08.11.2025 - 08:59 Uhr
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel will AfD-Wählern im Landtagswahlkampf eine „goldene Brücke“ zur Union bauen. „Wir kämpfen gegen radikale und populistische Parteien, aber wir bauen deren Wählerinnen und Wählern eine goldene Brücke zurück in die Mitte“, heißt es in einem Positionspapier Hagels, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Als bürgerliche Volkspartei sei die CDU die integrierende Kraft in der demokratischen Mitte, die unterschiedlichste Menschen zusammenführe.