Winfried Kretschmann verlässt die politische Bühne mit einem Lächeln. Was ihn so gelassen stimmt – und warum er Özdemir als Nachfolger für den richtigen hält.

red/dpa 08.03.2026 - 19:54 Uhr

Der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) übergibt sein Amt als Regierungschef guten Gewissens - und nach eigenen Worten keineswegs schweren Herzens. „Wir hinterlassen erstmal, was unsere Aufgaben betrifft, ein gut bestelltes Haus“, sagte er in der ARD und fügte später hinzu: „Ich bin froh, dass ich jetzt aufhören darf.“