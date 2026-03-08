Erstmals nach der Wahl stehen Cem Özdemir und Manuel Hagel sich im TV gegenüber. Beide betonen, die grün-schwarze Koalition fortsetzen zu wollen.

Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) waren erstmals nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg gemeinsam vor laufenden Kameras zu sehen. Auf seinen sich abzeichnenden Wahlsieg angesprochen sagte Özdemir: „Wir haben allen Grund, Kretschmann dankbar zu sein.“ Der mutmaßliche Vorgänger und scheidende Ministerpräsident sei der „Goldstandard in Baden-Württemberg.“

Hagel gratuliert Özdemir persönlich

„Ich gratuliere den Grünen zum Wahlergebnis und Ihnen ganz besonders“, sagte Hagel anerkennend Richtung Cem Özdemir. Die Grünen liegen in den aktuellen Hochrechnungen bei etwa 30,4 Prozent und haben somit die größten Chancen, den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen.

Drittstärkste Kraft wurde die AfD mit 18,6 Prozent. Die SPD dürfte mit 5,6 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis im Land eingefahren haben. Die FDP fliegt demnach mit 4,4 Prozent erstmals in der Geschichte aus dem Landtag. Die Linke verpasst laut den Hochrechnungen den Einzug mit 4,3 Prozent ebenfalls knapp.