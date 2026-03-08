Erstmals nach der Wahl stehen Cem Özdemir und Manuel Hagel sich im TV gegenüber. Beide betonen, die grün-schwarze Koalition fortsetzen zu wollen.
08.03.2026 - 20:29 Uhr
Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) waren erstmals nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg gemeinsam vor laufenden Kameras zu sehen. Auf seinen sich abzeichnenden Wahlsieg angesprochen sagte Özdemir: „Wir haben allen Grund, Kretschmann dankbar zu sein.“ Der mutmaßliche Vorgänger und scheidende Ministerpräsident sei der „Goldstandard in Baden-Württemberg.“