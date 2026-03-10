Ex-Nationalkeeper Timo Hildebrand äußert sich politisch nur selten. Nachdem er Cem Özdemir bei der Wahl unterstützt hat, wollten manche sein Restaurant nicht mehr besuchen, sagt er.
10.03.2026 - 08:28 Uhr
Der Ex-Nationalkeeper und ehemalige VfB-Profi Timo Hildebrand hat nach eigenen Angaben in sozialen Medien Gegenwind dafür erhalten, Cem Özdemir bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg offen unterstützt zu haben. Verärgert wandte er sich auf Instagram an seine Kritiker, die angekündigt hatten, sein veganes Restaurant Vhy! in Stuttgart nicht mehr besuchen zu wollen.