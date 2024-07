Wer Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl 2026 wird, ist nicht festgelegt. Cem Özdemir gilt als heißer Kandidat. Grünen-Politiker Dieter Salomon ist skeptisch über die Erfolgsaussichten.

dpa/lsw 31.07.2024 - 17:17 Uhr

Der frühere Oberbürgermeister von Freiburg, Dieter Salomon, hat als erster Grünen-Politiker Zweifel an den Erfolgsaussichten eines möglichen Spitzenkandidaten Cem Özdemir zur Landtagswahl geäußert. Der Bundeslandwirtschaftsminister sei zwar ein sehr beliebter und erfahrener Politiker. „Aber ich habe schon Bedenken, ob er über die grüne Kernklientel hinaus so viel Stimmen kriegen kann, wie das Winfried Kretschmann getan hat“, sagte Salomon im SWR-Videopodcast „Zur Sache intensiv“. Der 58-jährige Özdemir gilt als klarer Favorit auf die Spitzenkandidatur der Grünen für die Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg. Als Gegner wird CDU-Landesparteichef Manuel Hagel (36) gehandelt. Ministerpräsident Kretschmann tritt nicht mehr an.