Mehr Frauen in den Landtag zu bringen, war eines der Ziele der Wahlrechtsreform. Doch ist der Anteil der Frauen im neuen Landtag wirklich höher als zuvor?
09.03.2026 - 07:58 Uhr
Im neuen Landtag von Baden-Württemberg liegt der Frauenanteil laut vorläufigem Endergebnis bei 33,8 Prozent. Von 157 Abgeordneten sind demnach 53 Frauen. Damit ist der Anteil nur minimal gestiegen im Vergleich zum Ende der vergangenen Legislaturperiode. Zuletzt hatte der Landtag einen Frauenanteil von knapp 33 Prozent angegeben.