Landtagswahl in Baden-Württemberg Was hat Andreas Stoch mit Cem Özdemir zu besprechen?
Der SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch lädt den Grünen Cem Özdemir in seinen Podcast ein. Dahinter steckt mehr Kalkül als politische Plauderei.
Dass da zwei aufeinander treffen, die gut miteinander könnten, ist nicht zu übersehen. SPD-Chef Andreas Stoch und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir sind schon lange beim „Du“, sie frotzeln über den gemeinsamen Musikgeschmack und finden auch sonst wenig Gegensätze. „Arbeiterkind.de, das sind wir beide, glaube ich“, sagt Stoch. Er hat Cem Özdemir vergangenen Freitag in seinen Podcast „Soundcheck Politik“ in ein Café in der Stuttgarter Innenstadt geladen. Die Folge wird am kommenden Freitag (28. November) ausgestrahlt.