Rund 650 000 Erstwähler dürfen am 8. März über den neuen Landtag abstimmen. Ihre Vorlieben und die Zunahme der Wechselwähler mischen die Karten neu.
30.01.2026 - 11:25 Uhr
Deutschland ergraut, die Gesellschaft wird immer älter. Werden deshalb die über 60-Jährigen alle Wahlen entscheiden, weil sie nicht nur einen wachsenden Anteil der Wahlberechtigten stellen, sondern tendenziell auch häufiger wählen gehen als die Jüngeren? Und ist das dann automatisch ein Vorteil für konservative Parteien, weil Ältere konservativ sind?