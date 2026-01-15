Landtagswahl in: CDU-Fraktion will Bürokratie an Schulen abbauen

Weniger Bürokratie und mehr Assistenten für Schulleiter – damit will die CDU-Landtagsfraktion Lehrkräfte entlasten. Das Wahlprogramm sieht auch andere Maßnahmen vor.

Bei ihrer letzten Jahresauftaktklausur vor der Landtagswahl hat die CDU-Fraktion im Landtag sich die Entlastung von Lehrkräften und Schulleitungen in Baden-Württemberg auf die Fahnen geschrieben. Unter anderem plädieren die CDU-Abgeordneten für Bürokratieabbau in den Schulen. Um eine entsprechende Agenda zu entwickeln, wollen sie eigens eine Kommission einsetzen, die mit Vertretern aller Verwaltungsebenen und Schularten besetzt werden soll. Darüber hinaus will die Fraktion zur Entlastung von Schulleitern deren Unterrichtsverpflichtung weiter reduzieren und den vor zwanzig Jahren begonnenen Modellversuch mit Schulverwaltungsassistenzen „im Dialog mit den Schulträgern schrittweise in die Fläche“ des Landes ausrollen.