Landtagswahl in: CDU-Fraktion will Bürokratie an Schulen abbauen

Lehrer sollen im und rund um den Unterricht mehr Unterstützung von Fachkräften aus anderen Sozialberufen bekommen. Foto: dpa

Weniger Bürokratie und mehr Assistenten für Schulleiter – damit will die CDU-Landtagsfraktion Lehrkräfte entlasten. Das Wahlprogramm sieht auch andere Maßnahmen vor.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Bei ihrer letzten Jahresauftaktklausur vor der Landtagswahl hat die CDU-Fraktion im Landtag sich die Entlastung von Lehrkräften und Schulleitungen in Baden-Württemberg auf die Fahnen geschrieben. Unter anderem plädieren die CDU-Abgeordneten für Bürokratieabbau in den Schulen. Um eine entsprechende Agenda zu entwickeln, wollen sie eigens eine Kommission einsetzen, die mit Vertretern aller Verwaltungsebenen und Schularten besetzt werden soll. Darüber hinaus will die Fraktion zur Entlastung von Schulleitern deren Unterrichtsverpflichtung weiter reduzieren und den vor zwanzig Jahren begonnenen Modellversuch mit Schulverwaltungsassistenzen „im Dialog mit den Schulträgern schrittweise in die Fläche“ des Landes ausrollen.

 

Mehrjährige Verträge für Angehörige multiprofessioneller Teams

Besonders in Schulen, die viele Schüler aus sozial benachteiligten Familien haben, setzt die CDU auf den verstärkten Einsatz multiprofessioneller Teams, die die Lehrkräfte im Unterricht unterstützen. Angehörige solcher Teams – das können Sozialarbeiter, Psychologen, Erzieher oder andere Berufsgruppen sein – sollen nach dem Beschluss der der CDU-Abgeordneten bei ihrer Klausursitzung die Chance auf mehrjährige Verträge bekommen. Außerdem will die Fraktion sich für Veränderungen an der Startchancenförderung des Bundes einsetzen.

