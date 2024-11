Landtagswahl in der Steiermark

Die Rechtspopulisten erringen bei Wahlen in Österreich Erfolg um Erfolg. Nun setzt die FPÖ ihren Aufwärtstrend bei der Wahl in der Steiermark spektakulär fort. Hat das bundespolitische Folgen?

red/dpa 24.11.2024 - 20:25 Uhr

In Österreich verbuchen die Rechtspopulisten einen weiteren deutlichen Sieg. Bei der Landtagswahl in der Steiermark erreicht die FPÖ laut dem vorläufigen Ergebnis mit 35 Prozent mit weitem Abstand den ersten Platz. Das bedeutet ein Plus von 17,5 Prozentpunkten. Die bisher zusammen mit der sozialdemokratischen SPÖ regierende konservative ÖVP kommt auf knapp 27 Prozent (minus 9 Prozentpunkte). Die SPÖ liegt bei 21 Prozent – das ist ein leichtes Minus.