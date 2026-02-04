Landtagswahl in Hagel sagt Schnapsideen der CDU den Kampf an
Manuel Hagel muss in Baden-Württemberg zunehmend gegen Querschüsse aus den eigenen Reihen ankämpfen. So werde das ganze Land verrückt gemacht, wetter er.
Manuel Hagel muss in Baden-Württemberg zunehmend gegen Querschüsse aus den eigenen Reihen ankämpfen. So werde das ganze Land verrückt gemacht, wetter er.
Rainer Brandt, der CDU-Ortsvorsitzende von Stuttgart-Möhringen nimmt kein Blatt vor den Mund. „Unsäglich“, nennt er die Stimmen aus der CDU und ihrem Umfeld, die sich einen Überbietungswettbewerb an sozial- und wirtschaftspolitischen Vorschlägen liefern: den Krankenstand senken, Lifestyle-Teilzeit beenden, Bezugsdauer von Arbeitslosengeld kürzen und Zahnarztrechnungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen streichen. „Verheerend“ wäre es, wenn die Debatte sich bis zum CDU-Bundesparteitag in Stuttgart hinschleppen würde, meint er.