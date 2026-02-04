Landtagswahl in: Hagel sagt Schnapsideen der CDU den Kampf an

 
CDU-Wahlkämpfer Hagel hat aktuell nicht nur gegen den politischen Gegner zu kämpfen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Manuel Hagel muss in Baden-Württemberg zunehmend gegen Querschüsse aus den eigenen Reihen ankämpfen. So werde das ganze Land verrückt gemacht, wetter er.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Rainer Brandt, der CDU-Ortsvorsitzende von Stuttgart-Möhringen nimmt kein Blatt vor den Mund. „Unsäglich“, nennt er die Stimmen aus der CDU und ihrem Umfeld, die sich einen Überbietungswettbewerb an sozial- und wirtschaftspolitischen Vorschlägen liefern: den Krankenstand senken, Lifestyle-Teilzeit beenden, Bezugsdauer von Arbeitslosengeld kürzen und Zahnarztrechnungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen streichen. „Verheerend“ wäre es, wenn die Debatte sich bis zum CDU-Bundesparteitag in Stuttgart hinschleppen würde, meint er.

 

Kritik an Reformideen von der CDU-Basis

Das wären noch drei ganze Wochen, in denen die Wahlkämpfer Baden-Württembergs mit Knüppeln zwischen den Beinen agieren müssten. Brandt hat zum Neujahrsempfang geladen. Und weil 2026 als Wahljahr besonders ist und Möhringen auch noch im Wahlkreis des grünen Spitzenkandidaten Cem Özdemir und von CDU-Landtagsbewerber Klaus Nopper liegt, hat sich heuer auch der CDU-Mann Manuel Hagel angekündigt, der im März Ministerpräsident werden will.

Unsere Empfehlung für Sie

Sozialstaatsdebatte: CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel lehnt Vorstoß zu Zahnarztkosten ab

Sozialstaatsdebatte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel lehnt Vorstoß zu Zahnarztkosten ab

Den CDU-Wahlkämpfern liegt der Vorstoß zu Sozialkürzungen bis hin zur Zahnbehandlung quer. Nicht nur Baden-Württembergs Spitzenkandidat Manuel Hagel gibt deshalb Kontra.

Hagel braucht bei seiner Rede wenig später, denn auch nicht lang, um seinem Ärger Luft zu machen. „Es bringt nichts, wenn wir jetzt den ganzen Tag Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als faul beschimpfen und dem ganzen Land sagen, dass jetzt irgendwie alle mehr arbeiten müssen“, wettert er. „Es ist eine Schnapsidee darüber nachzudenken, ob jetzt Mini- und Teilzeitjobs abgeschafft gehören. Die sind essenziell für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Und die Frage, ob Zahnbehandlungen gezahlt werden oder nicht – das sind alles Schnapsideen.“ So etwas werde die Wettbewerbsfähigkeit nicht entscheidend verbessern. „Diese Diskussionen machen nur das ganze Land verrückt.“

Dabei betont auch Hagel, dass Wirtschafts- und Sozialreformen unabdingbar sind. „Wir brauchen Antworten, wie sich der Staat zurücknimmt, aber keine Antworten wie man die Bürger drangsaliert.“ Einer gewissen Vorsicht in der Wortwahl bleibt Hagel auch jetzt treu.

Doch es ist ihm anzumerken, wie sehr ihn die Störfeuer aus den eigenen Reihen ärgern. In seinem Konzept für Wirtschaftsreformen steht im Mittelpunkt das Standortproblem. „Hohe Energiekosten, hohe Steuerkosten, hohe Bürokratiekosten und hohe Arbeitsmarktkosten – dabei geht es nicht um den Nettolohn der Leute“, hebt Hagel hervor. „Es geht um die Frage, was zwischen Brutto und Netto eigentlich passiert.“

Einen Blick in die Schweiz findet Hagel offenbar besonders lehrreich. „Die Schweizer arbeiten rund 200 Stunden mehr als wir. Nicht weil die Tagesarbeitszeit höher wäre, sondern weil die Überstunden zu hundert Prozent steuer- und sozialabgabenfrei sind.“ Deshalb arbeiteten die Menschen dort abends und samstags gerne länger. „Es ist meine ganze Überzeugung, dass wir in diese Richtung nachdenken müssen.“

Warum das Schweizer Beispiel auch den Kanzler ins Visier rückt

Das Beispiel mit der Schweiz ist besonders interessant. Denn darauf hat sich auch der Kanzler Friedrich Merz (CDU) berufen, als er den Debattenreigen über Mehrarbeit und den zu hohen Krankenstand Mitte Januar bei einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit Hagel in Heddesheim eröffnet hat. „Die Schweizer arbeiten im Jahr 200 Stunden mehr, unterscheiden die sich von uns genetisch tatsächlich so stark?“, fragte Merz und erntete dafür viel Applaus.

Für Hagel kommen die Einschläge, die Parteifreunde und parteinahe Lobbyorganisationen mit ihrem Reformübereifer an den Tag legen, stets zur Unzeit: Als Hagel nach der Jahresauftaktklausur in Schöntal mit einem Rat der Wirtschaftsweisen allein für den Südwesten punkten wollte, debattierte ganz Deutschland über die vermeintliche Lifestyle-Teilzeit, die die Mittelstandsunion ins Visier genommen hatte.

Unsere Empfehlung für Sie

Umfrage zur Landtagswahl 2026: CDU bleibt vorn – aber die Grünen holen auf

Umfrage zur Landtagswahl 2026 CDU bleibt vorn – aber die Grünen holen auf

Im neuen BWTrend zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bleibt die Union stärkste Kraft. Die Grünen verringern jedoch ihren Rückstand und ziehen an der AfD vorbei.

Die Sorge, dass aus Berlin auch Gegenwind kommen kann, hat manche in der Südwest-CDU schon relativ bald nach dem Regierungswechsel zu Schwarz-Rot im Bund erfasst. In den jüngsten beiden Umfragen zur Landtagswahl haben die Grünen zweimal aufgeholt, während die CDU einmal Punkte abgeben musste. Platz eins hält Hagel mit seiner Partei in den Umfragen. Aber die Anspannung wächst.

Weitere Themen

Landtagswahl Baden-Württemberg: So sehen die Wahlprogramme als KI-Bilder aus

Landtagswahl Baden-Württemberg So sehen die Wahlprogramme als KI-Bilder aus

KI-Forscher haben mithilfe von ChatGPT die Programme für die Landtagswahl visualisiert. Die Ergebnisse sind nun in der VHS Stuttgart zu sehen. Was ist aus ihnen zu lesen?
Von Valentin Schwarz
Konflikte in Baden-Württemberg: Jeder Zweite hat sich schon mal mit Nachbarn gestritten – die häufigsten Gründe

Konflikte in Baden-Württemberg Jeder Zweite hat sich schon mal mit Nachbarn gestritten – die häufigsten Gründe

Mehr als jeder zweite Mensch in Baden-Württemberg hat sich schon mit einem Nachbarn gestritten. Was laut der Allianz Direct Versicherung die häufigsten Gründe sind.
Von Philip Kearney
Freiburg: Frau wirft Katzenbabys in Bach – Zeugin eilt zu Hilfe

Freiburg Frau wirft Katzenbabys in Bach – Zeugin eilt zu Hilfe

Eine Unbekannte will in Freiburg junge Kätzchen loswerden – auf so verbotene wie grausame Art. Doch Rettung ist vor Ort.
Betreuung: Landtag beschließt umstrittenes Pflegegesetz

Betreuung Landtag beschließt umstrittenes Pflegegesetz

Sozialminister Manne Lucha verteidigt in seiner letzten Rede vor dem Landtag das Regelwerk. SPD und AfD stimmen dagegen.
Von Christian Gottschalk
Landtagswahl: Migration: Dauerstreit um Kommen und Gehen

Landtagswahl Migration: Dauerstreit um Kommen und Gehen

Die Migration ist kein Ausnahmezustand der Geschichte, sie ist der Normalzustand. Das Alles beherrschende Thema ist die Zuwanderung im Wahlkampf aber nicht mehr.
Von Christian Gottschalk
Kreis Sigmaringen: Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Mengen

Kreis Sigmaringen Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Mengen

Ein Regionalzug kracht an einem Bahnübergang in ein Auto, der Fahrer des Wagens stirbt. Auch für Bahnreisende hat der Unfall Folgen.
Landtag: AfD-Abgeordneter stimmt gegen eigene Partei

Landtag AfD-Abgeordneter stimmt gegen eigene Partei

Die SPD lässt namentlich über den Umgang mit der AfD abstimmen. Das Ergebnis überrascht.
Von Christian Gottschalk
Karlsruher: Mann wohl mit Schere angegriffen und verletzt

Karlsruher Mann wohl mit Schere angegriffen und verletzt

Drei junge Männer treffen auf dem Karlsruher Markplatz aufeinander. Sie kennen sich. Am Ende hat einer von ihnen Stiche im Rücken.
Heilbronn: Polizei zu Fake News: Gab keine versuchte Kindesentführung

Heilbronn Polizei zu Fake News: Gab keine versuchte Kindesentführung

Aufregung um einen angeblichen Entführungsversuch an einer Grundschule: Die Polizei klärt auf – alles nur erfunden.
Wahlkampf in Baden-Württemberg: Warum Manuel Hagel die Schnapsideen aus der CDU fürchten muss

Wahlkampf in Baden-Württemberg Warum Manuel Hagel die Schnapsideen aus der CDU fürchten muss

Überschießende Reformvorstöße und die Unzufriedenheit mit Berlin werden zur Belastung für die CDU-Kampagne im Südwesten, meint unsere Autorin Bärbel Krauß.
Von Bärbel Krauß
Weitere Artikel zu Landtagswahl Wahlkampf
 
 