Landtagswahl in: Mehr Gerechtigkeit in der Bildung streben alle Parteien an

Bildungspolitik ist in Wahlkämpfen eigentlich immer heiß umkämpft. Insofern ist es eine kleine Überraschung, dass bei den Zielen der Schulpolitik kaum das sprichwörtliche Blatt Papier zwischen die politischen Wettbewerber dieser Landtagswahl passt: Weltspitze und sozial gerecht soll das Bildungssystem im Südwesten sein. Es soll Aufstiegschancen bieten, die von der individuellen Begabung und nicht von Herkunft und Geldbeutel abhängen.

Unterhalb dieser Überschrift unterscheiden sich die Wege und Methoden, wie die politischen Parteien das erreichen wollen, allerdings erheblich. Eine wichtige Frage ist die Schulstruktur. Die Schullandschaft im Südwesten ist mit sechs weiterführenden Schulen nebeneinander – Hauptschule, Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium und Schulen mit sonderpädagogischem Profil (SBBZ) – mittlerweile besonders kleinteilig. Viele Bildungsforscher kritisieren dies deshalb als kaum noch durchschaubar, teuer und wenig leistungsfähig.

Schulstruktur : Tatsächlich sortiert die schulpolitische Landschaft im Südwesten sich an diesem Punkt in drei Lager. CDU, FDP und AfD bekennen sich mit Verve zum traditionell gegliederten Schulwesen. „Gymnasien, Realschulen sowie Haupt‑ und Werkrealschulen, kooperative Modelle und Gemeinschaftsschulen sichern Vielfalt und begabungsgerechte Durchlässigkeit“, heißt es im CDU-Programm. Die AfD will „der Unterschiedlichkeit der Schüler“ ebenfalls „durch ein gegliedertes Schulsystem gerecht“ werden. Die FDP fordert gar eine „Bestandsgarantie für die bestehenden Schularten“.

Davon grenzen SPD und Linke sich klar ab. Sie propagieren eine Stärkung der Gemeinschaftsschule, die als einzige weiterführende Schulart neben dem Gymnasium stehen soll. Zwischen diesen beiden Blöcken sind die Grünen positioniert. Sie stellen zwar die Einrichtung zusätzlicher Oberstufen an Gemeinschaftsschulen in Aussicht, rütteln kurzfristig aber nicht an der unter ihrer Regierungsverantwortung gewachsenen Struktur. „Zur Weiterentwicklung einer langfristig stabilen übersichtlicheren Schulstruktur“ wollen sie eine Enquetekommission einberufen und einen breiten gesellschaftlichen Diskurs initiieren.

Kitas: Viele Fürsprecher hat in diesem Wahlkampf die Einführung eines kostenfreien und verpflichtenden Kita-Jahrs. Dafür treten CDU, Grüne, SPD und Linkspartei ein. Wobei die SPD und die Linke den gesamten Kita-Besuch kostenlos anbieten wollen.

Diverses: Grüne und CDU wollen erreichen, dass die Meisterausbildung mittelfristig kostenlos wird. Die FDP lehnt bei der Betreuung einen „Ganztagszwang“ ab, während die Grünen mehr verlässliche, über den Unterricht hinausgehende Ganztagsangebote schaffen wollen. Laut dem SPD-Programm soll die Inklusion zum Regelfall im Land werden. Die AfD möchte mehr Möglichkeiten zum Homeschooling schaffen.