Nach der Landtagswahl in Sachsen kommen Fälschungsversuche ans Licht. Mehrere Stimmzettel sollen manipuliert worden sein, auch in Dresden. Darüber berät heute der Kreiswahlausschuss der Stadt.

red/dpa 05.09.2024 - 14:26 Uhr

In Dresden trifft sich derzeit der Kreiswahlausschuss und stellt das endgültige Ergebnis der Landtagswahl für Dresden fest. Dabei wird auch in Hinblick auf die manipulierten Stimmzettel in unterschiedlichen Wahlkreisen beraten. Insgesamt gibt es in Dresden acht Wahlkreise. Im Festsaal des Neuen Rathauses stapeln sich entsprechend viele Aktenkoffer und Wahlurnen, die Sitzung soll mehrere Stunden andauern.