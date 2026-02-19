Der Deutsche Gewerkschaftsbund im Kreis Böblingen lädt zu einer ungewöhnlichen Podiumsdiskussion zur Landtagswahl ein.
19.02.2026 - 16:41 Uhr
Der Kreisverband Böblingen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat sich eine ungewöhnliche Zusammenstellung des Podiums bei seiner Diskussion zur Landtagswahl einfallen lassen: Es wurden ausschließlich Frauen zu der Veranstaltung am Freitag, 20. Februar, eingeladen. „Es ist uns wichtig, insbesondere für eine Landtagswahl, die am internationalen Frauentag stattfindet, das Scheinwerferlicht dieses Mal ausschließlich auf demokratische Landtagswahlkandidatinnen zu werfen“, erklärt Georg Patzek, DGB-Kreisvorsitzender im Landkreis Böblingen.