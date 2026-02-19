Der Deutsche Gewerkschaftsbund im Kreis Böblingen lädt zu einer ungewöhnlichen Podiumsdiskussion zur Landtagswahl ein.

Der Kreisverband Böblingen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat sich eine ungewöhnliche Zusammenstellung des Podiums bei seiner Diskussion zur Landtagswahl einfallen lassen: Es wurden ausschließlich Frauen zu der Veranstaltung am Freitag, 20. Februar, eingeladen. „Es ist uns wichtig, insbesondere für eine Landtagswahl, die am internationalen Frauentag stattfindet, das Scheinwerferlicht dieses Mal ausschließlich auf demokratische Landtagswahlkandidatinnen zu werfen“, erklärt Georg Patzek, DGB-Kreisvorsitzender im Landkreis Böblingen.

Für die demokratischen Parteien in den beiden Wahlkreisen im Landkreis Böblingen nehmen teil: Christine Watrinet (FDP), Direktkandidatin im Wahlkreis Sindelfingen-Böblingen; Thekla Walker (Grüne), Direktkandidatin im Wahlkreis Sindelfingen-Böblingen; Farina Semler (SPD), Direktkandidatin im Wahlkreis Herrenberg-Leonberg; Regina Dvořák-Vučetić (CDU), Direktkandidatin im Wahlkreis Sindelfingen-Böblingen und Katrin Penzenstadler (Die Linke) in Vertretung für Thomas Walz, Direktkandidat im Wahlkreis Sindelfingen-Böblingen.

Die Podiumsdiskussion ist öffentlich

„Wir wollen Frauen stärken, deswegen das explizite Frauenpodium“, führt Patzek aus. „Aber es geht uns auch um den Wettbewerb der Ideen für die dringenden Fragen rund um die Zukunft der Arbeit, insbesondere in der Automobilindustrie, die hier im Landkreis so prägend ist. Deswegen hören wir am Freitag genau hin, wenn wir die Landtagswahlkandidatinnen fragen, wie sie und ihre Partei die Sicherheit der Arbeitsplätze in Zukunft in der Politik fördern möchten.“

Die Podiumsdiskussion startet um 17 Uhr im Haus der Donauschwaben, Goldmühlestraße 30 in Sindelfingen. Die Moderation des Abends übernehmen Leonie Knoll, Regionsgeschäftsführerin der DGB Region Stuttgart, und Okan Özkan, stellvertretender DGB-Kreisvorsitzender Böblingen und Betriebsrat bei Mercedes-Benz am Standort Sindelfingen. Die Veranstaltung ist öffentlich.